Toetreding tot de kansrijke cryptomarkt

Laat u tijdens deze masterclass informeren over de mogelijkheden van beheerd beleggen in de kansrijke cryptomarkt.

De wereld om ons heen verandert en technologie staat nooit stil. Sinds de uitvinding van het internet is blockchaintechnologie een van de belangrijkste innovaties. Maak gebruik van deze kans door de mogelijkheden te benutten van beheerd beleggen in de cryptomarkt. Paul Mennema van Yieldt informeert u over de kansrijke mogelijkheden van Yieldt Crypto beheerd beleggen.

De masterclass ‘Toetreding tot de kansrijke cryptomarkt’ vindt plaats om 11.30 uur. Klik hier om uw gratis ticket te bestellen.

Paul Mennema

Oprichter en Algemeen Directeur Yieldt

Paul Mennema is als 3e generatie grootgebracht binnen het familiebedrijf waar ze als handelshuis fungeerde voor de doe-het-zelf markt. Tegenwoordig is hij samen met zijn zus verantwoordelijkheid voor het family-office. Vanuit privé rolde hij in 2016 de cryptomarkt in, met steeds groter groeiende posities.

Op een gegeven moment wilde hij dit graag onderbrengen bij een beheerd belegger, maar kon hier helaas geen gedegen partij voor vinden. En zo is hij eind 2019 Yieldt gestart. Dit niet alleen, maar met een sterk team aan fundamentele en technische beleggerservaring.

Yieldt heeft een risicomijdende strategie en een year-to-date track record van 150% rendement.

