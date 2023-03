Tomasz Wieladek (TRP): ‘ECB verhoogt gewoon de rente’

De onrust op de financiële markten door het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) is groot. Toch denkt Tomasz Wieladek, econoom bij T. Rowe Price, dat de ECB donderdag zoals eerder verwacht de rente met 50bps zal verhogen. Doet de ECB dat niet, dan zal de bank de onrust vergroten. Wieladek geeft drie redenen voor zijn prognose.

Hoge kerninflatie eurozone heeft verrast

De kerninflatie (ex voedsel en energie) in de eurozone heeft aanzienlijk verrast, aan de opwaartse kant. Veel voorspellers denken nu dat de kerninflatie op het huidige niveau blijft hangen, en sommige analisten beweren zelfs dat hij voor de zomer 6% bereikt, en op dat moment zal de CPI-inflatie waarschijnlijk op een lager niveau uitkomen. De verhoogde spotinflatiedata zal de ECB in hawkish modus houden, ondanks de huidige marktinstabiliteit.

50bps verhoging is een belangrijk signaal naar de markten

Voor de ECB zijn er ook belangrijke redenen ten aanzien van de financiële stabiliteit om vast te houden aan een verhoging van 50bps. Hoewel president Lagarde verduidelijkte dat een ‘intentie’ om met 50bps te verhogen geen toezegging is, benadrukte ze ook dat het een extreem scenario zou vereisen voor de ECB om dit voornemen niet te volgen. Als de ECB met 25bps verhoogt, zal dit een signaal afgeven aan de financiële markten dat banken in het eurogebied kwetsbaar zijn voor vergelijkbare risico’s als het Amerikaanse banksysteem. De ECB moet zich aan haar eerder gecommuniceerde script houden als ze wil voorkomen dat ze de markt de stuipen op het lijf jaagt.

De vooruitzichten voor de eurozone zijn verschoven

Zoals vaak het geval is, zijn er veel complicerende factoren bij het vooruitkijken. De inflatieverwachtingen voor de middellange termijn zijn gedaald van 3% naar 2,5%, wat de mening van de ‘doves’ binnen de ECB zal ondersteunen dat het monetaire beleid al krap genoeg is.

Kijkend naar huishoudens in het eurogebied, staat het macrofinanciële ecosysteem al onder enige druk. De kredietvraag en kredietvoorwaarden voor bedrijven zijn daarentegen lang niet zo sterk verslechterd als in eerdere recessies.

Ten slotte kan elke besmetting van de SVB naar het Europese banksysteem leiden tot een kredietcrisis, die de economie in een recessie duwt. Daarnaast blijven de risico’s van een nieuwe gasprijspiek in de zomer bestaan, wanneer landen doorgaans de opslag voor de komende winter bijvullen. Deze factoren betekenen volgens Wieladek dat de ECB aanzienlijk vager zal zijn over haar toekomstige monetaire richting.

