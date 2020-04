TomTom: Cijfers vallen tegen maar balans is ijzersterk

TomTom begint langzamerhand haar schoonheid te verliezen. Het fundament trilt.

De omzet daalde in het afgelopen kwartaal met 23% naar 131 miljoen euro en de verslagperiode werd afgesloten met een verlies van bijna 63 miljoen euro tegen een winst van 3,3 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar. Het aandeleninkoopprogramma van 50 miljoen euro is gestaakt.

Het coronavirus slaat hard toe. De verslechtering van de autobranche leidde tot een daling van de sectoromzet met 24%. In de consumententak was zelfs sprake van een terugval van 40%. Uitzicht op hoog wordt niet geschilderd. “Herstel hangt ervan af hoe snel de economie normaliseert, inclusief voertuigproductie en de vraag van eindklanten, hetgeen momenteel onzeker is”, aldus CEO Goddijn. Door de ramingen voor 2020 haalde TomTom al eerder een streep. Aanpassing van de strategie is niet aan de orde. “Vanwege onze sterke, schuldenvrije balans, beschikken we over de stevigheid die nodig is om onze koers aan te houden, ondanks de huidige onzekerheden.”

De koers daalde met 9,9% naar 7,36 euro. Daarmee staat de koers 50% boven de boekwaarde, wat gezien de balans aan de lage kant is. Voor het aandeel liggen weerstanden op 7,50 en 9,00 euro.

