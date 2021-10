TomTom een fallen beurs-angel

TomTom zou niet misstaan op een lijstje van fallen beurs-angels.

De ontwikkeling van de omzet valt behoorlijk tegen: -10% in Q3 naar 127,5 miljoen euro. Een dalende afzet van auto’s betekent voor TomTom een dalende afzet van navigatiesoftware. Het operationele verlies daalde naar 23 miljoen in het derde kwartaal van 67 miljoen dezelfde periode vorig jaar.

Met de veranderingen op onder meer de automarkt zal TomTom in de overlevingsmodus moeten blijven vechten. Het is wachten op een overname. In Nederlande daalde de verkoop van auoto’s over de eerste 9 maanden van dit jaar met 4,9%. In september was dat -16,9% en in Q3 was het -18,9%.

Het aandeel staat 3,7% lager op 6,17 euro. Rond de 5,80 euro liggen twee lows in 2020. Een negatieve doorbraak zal leiden tot een vrije val van het aandeel, iets waarop een biedende partij wellicht zit te wachten.

Geschreven door: Eddy Schekman



