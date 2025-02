TomTom even spoor bijster

Na tegenvallende kwartaalresultaten en een teleurstellende prognose ging het aandeel TomTom dinsdag flink onderuit. Volgens Investtech ziet er technisch ook niet goed uit.

Investtech: “TomTom daalde dinsdag met 14,2% en eindigde op 4,30 euro. We moeten terug naar 17. april 2024 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 15.0%. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 9 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met acht keer de gemiddelde omzet per dag. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, maar heeft weerstand rond 4.90 euro.”

