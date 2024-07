TomTom heeft een sterk punt

Het aandeel TomTom NV (TOM2) sloot 8,4% lager op 5,10 euro vanwege een omzetwaarschuwing.

TomTom zag in Q2 de omzet dalen met 3% naar 152 miljoen euro vanwege de stagnatie op de automarkt. De jaaromzet zal vermoedelijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 570-610 miljoen euro uitkomen. Het verlies bedroeg 2,3 miljoen euro, bijna de helft van vorig jaar. Sterk punt is dat de samenwerking met Microsoft is uitgebreid. De kaarten van TomTom worden straks onder meer gebruikt in zoekmachine Bing en Microsoft 365.

Investtech: “We moeten terug naar april 2012 om een lagere slotkoers te vinden voor het aandeel. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 9 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat zeven keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

Charttechnisch biedt het aandeel ruimte voor een beperkte stijging.

