Top 3 meest geliefde aandelen

Het in januari al als lastig gedoopte beursjaar en de oorlog in Oekraïne laten zich gelden in negatief vertrouwen in het huidige beursklimaat onder de Nederlandse Saxo Bank-beleggers. Dat blijkt uit de nieuwe Saxo Market Sentiment van april, waarvoor beleggende klanten uitgenodigd worden via een vragenlijst hun oordeel over het beursklimaat te geven. Een niet geheel onverwachte uitkomst van het vertrouwen in de beurzen. met een AEX-index die ruim 10 procent lager uitkomt voor het jaar.

Saxo Bank-beleggers beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met een -0.4 (op een schaal tussen -10 en +10). De oorlog in Oekraïne, de stijgende rente als gevolg van de stijgende inflatie spelen een belangrijke rol in het negatieve vertrouwen op het moment. Dit laat zich ook zien in het vertrouwen in de ontwikkeling van de AEX (-1 procent) en de S&P 500 (-0.07 procent) voor de maand. Hierbij is het opvallend dat bijna 5 procent van de respondenten een daling van 10 procent voor de AEX-index voorziet en dat maar 0,7 procent van de beleggers een stijging van 10 procent in het vizier heeft. Zo wordt het cijferseizoen dus met voorzichtigheid ingeluid.



Verreweg de grootste groep beleggers belegt hoofdzakelijk in aandelen – ruim negentig procent – met ETF’s (25 procent) en derivaten (circa 19 procent) op plek twee en drie van de populairste instrumenten. Nederland is en blijft een land waarin aandelen het meest populair zijn.

Shell is nog steeds de beursfavoriet op de voet gevolgd door ASML en ING. Tegelijkertijd staat Shell ook bovenaan het lijstje aandelen dat het liefst van de hand gedaan wordt. Kortom, op dit prijsniveau wordt er duidelijk verschillend gedacht over het aandeel Shell in de portefeuille. Ruim tien procent van de beleggers is van plan meer transacties uit te voeren tegenover 30 procent die verwacht minder actief te gaan zijn.

Slechts een kleine groep beleggers – circa zeven procent – wil meer risico nemen. Daartegenover staat een groep van ruim twintig procent van de beleggers die juist minder offensief zijn ingesteld op het moment. De rest van de beleggers – ruim 70 procent – zal blijven beleggen met hetzelfde risicoprofiel.

De technologiesector is nog immer de meest favoriete sector om in te beleggen. Ondanks de klappen van de afgelopen tijd spreekt 43 procent van de Nederlandse Saxo-beleggers een voorkeur uit voor beleggen in tech. De energiecrisis – mede als gevolg van de oorlog – zorgt ervoor dat de olie- en gas sector met 39 procent op de tweede plek prijkt.





Europa is met 67 procent het continent om bij voorkeur te investeren, gevolgd door Noord-Amerika (27 procent). Het grootste deel van de beleggers – ruim 38 procent – denkt dat de dollar stevig aantrekt ten opzichte van de euro. Ongeveer hetzelfde percentage verwacht juist geen grote veranderingen. Slechts 13 procent ziet de euro juist aantrekken.

