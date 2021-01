Top-5 AEX/AMX-aandelen met de hoogste RSI

De aandelenmarkten zullen vandaag worden geleid door monetaire uitspraken en de beëdiging van Biden tot president van de VS.

Ongetwijfeld zal de coronacrisis overal centraal staan. In Japan vergadert de centrale banken over de crisis, die nu in 60 landen wordt gevoed door de Britse variant. Landen zijn meer bezig met nieuwe lockdowns dan het openen van de commerciële deuren. Daarom kan snel de recente beschouwing van Fidelity in de prullenbak worden gegooid: “Zodra een einde komt aan de lockdowns kunnen de reële yields beginnen stijgen. De afgelopen weken waren de eerste signalen daarvan al te zien.” Het is ondenkbaar dat de ECB later vandaag zal hinten op een verhoging van de rente.

In de premarket staan de Amerikaanse indices wat hoger, oplopend tot een winst van 0,5%. Azië is niet overtuigend verdeeld. Nikkei -0,5%, Shanghai +0,3%, Sensex +0,6%, Hang Seng +0,7% en Australië +0,4%.

Euro/dollar 1,2144. Euro/yuan 7,8528. Goud +0,7% op 1.852,26. Brent +0,6% op 56,24 dollar. Rente onveranderd.

Top-5 AEX/AMX-aandelen met de hoogste RSI: ASMI, Oci, ASML, Flow Traders en Boskalis.

