Toppers en Floppers van Corné van Zeijl (Actiam): Ahold en Randstad staan bovenaan

Aangezien het coronavirus steeds meer slachtoffers maakt, ook in economische zin, zijn de geïnterviewde beleggingsexperts erg nerveus voor de komende koersbewegingen. Dat blijkt uit de periodieke enquête van Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, onder beleggingsprofessionals.

“Tweederde van de ondervraagden denkt dat koersen gaan dalen. Een dergelijk somber percentage hebben we nog niet eerder gezien. Het vorige sombere dieptepunt was in september 1999. Toen was het negatieve saldo -47%.”

Slechts één op de zes professionals verwacht momenteel een stijging. Met name de Verenigde Staten (VS) baren de grootste zorgen. Daar moet de grote klap qua uitbraak en dus de economische impact nog komen. Ook de hoge schulden dragen bij tot die zorgen. Bij een economische terugval zijn deze schulden moeilijker te dragen. “Maar liefst 64% van de respondenten vindt dat de economische effecten van het virus en de “lockdown” in de diverse landen nog niet genoeg in de koersen zit verwerkt. Vorige maand was dat percentage nog maar 39%.”

Toppers en Floppers

Ook in april blijven de experts liever bij de defensieve aandelen. Dat is een logische keuze gezien hun sombere verwachtingen voor de brede markt. Voor Shell wordt gehoopt op een herstel van de olieprijs nu de OPEC + partijen voorzichtig aanstalten maken om weer om de tafel te gaan. Bij de verwachte flopaandelen staat Randstad duidelijk bovenaan. Als de economie terugvalt, zullen de uitzendkrachten de eerste zijn die worden ontslagen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14735 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht