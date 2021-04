Toppers zijn Shell, ING en ASML, maar vergeet Nio en Tesla niet

De afgelopen maand zal de geschiedenis ingaan als het moment waarop de AEX-index, na ruim twintig jaar, het record uit september 2000 brak. Dat dit onder invloed van de grote interesse voor tech-aandelen gebeurde blijkt ook uit het maandelijkse overzicht van de meest populaire aandelen en fondsen van BinckBank-beleggers is dit opnieuw duidelijk zichtbaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest populaire aandelen, ETF’s en beleggingsfondsen, waarbij zowel naar transacties als naar belegd vermogen is gekeken.

Kleine 30 procent vermogen in AEX belegd

Hoewel alle ogen deze week op de AEX gericht zijn kijken Nederlandse zelfbeleggers – vooral de laatste jaren – ook verder naar interessante beleggingsmogelijkheden.

Vooral de beleggingen in Amerikaanse (tech)aandelen zijn de laatste jaren flink toegenomen, terwijl ook de interesse om in indextrackers (ETF’s) te investeren nog ieder jaar blijft stijgen.

Wanneer gekeken wordt naar de actuele portefeuilles van de zelf beleggende BinckBank-klanten dan worden op dit moment nog ongeveer 3 van elke 10 belegde euro’s in een van de 25 AEX-fondsen geïnvesteerd.

Daarna volgen dus de steeds populairdere beleggingen in op Noord-Amerikaanse beurzen genoteerde aandelen (incl. ADR’s van onder meer Chinese bedrijven) en de ETF.

Deze indextrackers zijn overigens nog sterker in trek bij jongere beleggers. Zo investeren zelfbeleggers jonger dan 30 jaar inmiddels 22 procent van hun vermogen in ETF’s en beleggers boven 50 jaar ‘slechts’ 12 procent.

Overigens is bij bovenstaande data alleen gekeken naar de portefeuilles van beleggers die zelf hun beleggingskeuzes maken en zelf hun orders plaatsen op de beurs.

Een grote en snel groeiende groep beleggers kiest er daarentegen voor om – onder meer via een maandelijkse storting – hun geld volgens hun persoonlijke voorkeuren te laten beleggen via een vorm van (online) vermogensbeheer. Hier ondsen en ETF’s vaak de boventoon voeren.

Bekende namen voeren maandlijst maart aan

In het maandoverzicht dat we maandelijks versturen blijft Royal Dutch Shell het favoriete aandeel (zowel qua transacties als op basis van belegd vermogen).

Maar daarnaast is – zoals hierboven reeds aangestipt – vooral tech weer prominent aanwezig. Zo pakt AEX-nieuwkomer Besi een plekje de top-10 van Nederlandse aandelen en zit ASML nummer twee ING nu echt op de hielen.

Internationaal viel ook vorige maand de stevige handel in GameStop weer op, maar wordt de bovenste plek nu ingenomen door de Chinese automaker Nio (een in de VS genoteerde ADR).

Dat de combinatie auto’s en duurzaam in trek is blijkt ook uit de groeiende populariteit voor Volkswagen. Ook bij fondsen en ETF’s blijft tech populair, al lijkt de handel in crypto’s in maart een stapje terug te doen.

Overzicht transacties en belegd vermogen eind maart 2021

Hieronder de maandelijkse overzichten van de populairste aandelen in Nederland, Europa en de VS en ook beleggingsfondsen en ETF’s met data over de afgelopen maand.

Transacties NL

Royal Dutch Shell ING Groep ASML ArcelorMittal Prosus ASM International PostNL ABN Amro Bank Fastned Just Eat Takeaway

Belegd vermogen NL

Royal Dutch Shell ING Groep ASML Ahold Delhaize Unilever ASM International DSM Aegon Galapagos BE Semiconductor Industries

Meeste transacties VS (incl ADR’s)

NIO GameStop Tesla Plug Power FuelCell Energy SOS Ltd Apple AMC Entertainment Palantir Technologies BioNano Genomics

Belegd vermogen VS (incl. ADR’s)

Tesla Apple Amazon Microsoft Berkshire Hathaway Alphabet A Alibaba NIO NVIDIA Plug Power

Meeste transacties Europa

Air France – KLM Volkswagen Spineway NEL ASA BPost Bayer Tesla Nokia TUI Euronav

Belegd vermogen Europa

Genmab Ageas Bayer Air France – KLM Nestle Zealand Pharma Volkswagen Total AB Inbev Tesla

Transacties ETF’s/ETN’s

iShares Global Clean Energy iShares Core MSCI World Bitcoin Tracker One Vanguard S&P 500 VanEck AEX Vanguard FTSE All-World VanEck Global Equal Weight VanEck Video Gaming and eSports VanEck Vectors Bitcoin Ether Tracker

Belegd vermogen ETF’s

iShares Core MSCI World VanEck Global Equal Weight VanEck AEX Vanguard FTSE All-World Bitcoin Tracker iShares AEX Vanguard S&P 500 iShares MSCI World iShares Core S&P 500 iShares NASDAQ 100

Transacties beleggingsfondsen

BlackRock World Technology Fund Kempen Global High Dividend Fund MS Inv Fd – US Growth Vanguard Global Stock Index Fund NN Europees Deelnemingen Fonds Kempen European High Dividend Fund Blackrock Gl Fd Next Generation Tech ACTIAM DIA Wereld Franklin Templeton Biotechnology Vanguard US Opportunities Fund

Belegd vermogen beleggingsfondsen

Obam NV Vanguard Global Stock Index Fund Triodos Groenfonds Kempen Global High Dividend Fund Skagen Global ASN Duurzaam Aandelenfonds BlackRock World Technology Fund ASN Milieu & Waterfonds Kempen Orange Fund Robeco Global Consumer Trends Equities

