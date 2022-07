Trade Republic: ‘Beleggers zien weer kansen in aandelen’

Nederlandse beleggers zien weer volop kansen en voordelen in het kopen van aandelen. Niet alleen is er een gestage instroom van nieuwe beleggers, waarvan het overgrote deel (70%) jonger is dan 35 jaar, de laatste drie weken verdriedubbelde het gemiddelde bedrag per (aandelen-)transactie. Dat meldt online broker Trade Republic.

Het gemiddelde transactiebedrag begon in de eerste week van juli opvallend toe te nemen en bleef over de hele maand groeien. Een van de belangrijkste drijfveren voor jongeren om, ondanks de dalende koersen, toch te blijven beleggen is dat het op de langere termijn de meest bereikbare en effectieve manier is om kapitaal op te bouwen. Dit lijkt een blijvend besef en geen tijdelijke trend of hype.

Bovendien zijn er de laatste twee maanden nog altijd twee keer zo veel koop- als verkooporders. Kleinere beleggers zien duidelijk kansen in ‘afgestrafte’ aandelen, zo blijkt uit de huidige Top 3 aandelen bij Trade Republic:

1. Prosus

2. Tesla

3. Alibaba

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht