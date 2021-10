Treinen maken wereldeconomie CO2-vrij

Het spoor speelt een belangrijke rol in het CO2-vrij maken van de wereldeconomie. Vervuilende treinen moeten worden vervangen. DWS verwacht dat de leasemarkt voor rollend materieel de komende tien jaar hard groeit.

Beleggers kunnen inspelen op het beleid van nationale overheden en de Europese Unie om vrachtvervoer meer per spoor te laten plaatsvinden en de verwachting dat de markt voor het passagiersvervoer verder wordt geprivatiseerd, stelt DWS in haar rapport. Beleggers gaan een cruciale rol spelen bij het overbruggen van de bestaande financieringskloof. Er is namelijk veel privaat geld nodig om de verouderende vloot van rollend materieel te vervangen en CO2-vrij te maken. Met investeringen kunnen ze ook de verwachte uitbreiding van de capaciteit verwezenlijken.

Rollend materieel kent voor beleggers vrij hoge toetredingsdrempels. Toch is er vanuit die groep een groeiende belangstelling voor het investeren in leaseplatforms. In het verleden hebben core-infrastructuurbeleggers zich gericht op gereguleerde leasediensten voor rollend materieel voor passagiersvervoer, gesteund door langetermijncontracten en indexering van kasstromen aan de inflatie. Core plus-strategieën die zich richten op het verwerven van belangen in leaseplatforms voor goederenvervoertreinen en locomotieven mogen zich, mede als gevolg van de jacht naar vergroening, op meer aandacht verheugen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16638 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht