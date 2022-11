Trend AEX is kwetsbaar

De AEX is vanmorgen 1% lager geopend op 660,75. Het heeft alles te maken met de angst voor de ontwikkeling van de rente in de VS.

Volgens Jack Janasiewicz, Portfolio Manager bij Natixis IM’s Investment Solutions, is het einde van de renteverhogingen door de Fed nog niet in zicht. Er is door de Fed geen signaal gegeven worden voor een pauze, laat staan een koerswijziging.

Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG: “De bezorgdheid over een ernstige recessie neemt toe. Containervrachttarieven worden vaak beschouwd als een barometer voor de economische activiteit. Een blik op de vrachtprijzen in de containerhandel wijst op een duidelijke daling van de vraag. Ook grote scheepvaartmaatschappijen verwachten voor het komende jaar een afname van de activiteit, wat wijst op een terugval van de economie en een dreigende recessie.”

Amerikaanse futures staan niet noemenswaardig lager. Azië iets lager. Nikkei onveranderd. Shanghai -0,2%, Sensex -0,3% en Hong Kong -3,1%, waar de markt meer last heeft van de stijgende rente dan de speculaties over een heropening van China door het beëindigen van de Covid-maatregelen.

AEX: trend lijkt om te slaan en is kwetsbaar

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17847 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht