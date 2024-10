Trend AEX lijkt om te buigen naar daling

De Europese aandelenmarkten kunnen gemakkelijk onder druk komen te staan. De trend voor de AEX lijkt om te buigen van neutraal naar negatief.

Axel Botte, hoofdeconoom bij Ostrum Asset Management: De inflatie in de eurozone is volgens de voorlopige HICP-raming voor september gedaald tot 1,8% op jaarbasis, waarmee deze voor het eerst onder de doelstelling van 2% zakt. Dit gebeurt tegen de achtergrond van wereldwijde monetaire versoepelingen, waaronder een nieuwe ronde uit China. De markten anticiperen nu op een renteverlaging door de ECB later deze maand. De daling van de inflatie wordt echter grotendeels gedreven door lagere energieprijzen, die met 6% op jaarbasis zijn gedaald. Tegelijkertijd blijft de inflatie in de dienstensector hardnekkig hoog. De prijzen van diensten stegen met 4% op jaarbasis in september, slechts iets lager dan de 4,1% in augustus. Deze trend is sinds het najaar van 2022 nauwelijks verbeterd. Ook de loongroei blijft verontrustend hoog, met recente data die wijzen op een versnelling. De kerninflatie, exclusief volatiele componenten zoals energie, blijft in september steken op 2,7%, zonder significante daling sinds maart 2024. Hoewel de totale inflatie dus lager lijkt, blijft deze te hoog voor comfort. Desondanks speculeren markten dat de ECB zal zwichten voor de druk en binnenkort de rente zal verlagen om deel te nemen aan de bredere monetaire versoepelingstrend.”

Amerikaanse futures staan iets lager, Nadaq -0,3%. Gisteren daalden de techaandelen: Apple -2,9% en Microsoft -2,2%. De ISM Manufacturing PMI bedroeg in september 2024 47,2, hetzelfde als in augustus, en iets onder de prognoses van 47,5. De lezing bleef wijzen op een krimp in de verwerkende industrie, die nu zes maanden op rij aanhield. De vraag blijft zwak, de productie daalde en de inputs bleven accommoderend.

Azië, China dicht, Hong Kong +5,8% na vakantie, Nikkei -1,6%. De Hang Seng behield zijn opwaartse momentum sinds 11 september na de meest agressieve stimuleringsmaatregelen die Peking vorige week sinds de pandemie aankondigde, waaronder verschillende grote renteverlagingen en fiscale steun, om een economische opleving in China te stimuleren. Zowel buitenlandse als lokale beleggers stonden te popelen om hun posities uit te breiden.

Euro/dollar 1,1074 door de ontwikkeling van de inflatie in Europa.

Trend AEX (910) lijkt om te buigen naar een daling

