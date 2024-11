Trend AEX lijkt om te willen buigen naar een stijging

Amerikaanse futures tonen hun goede wil om hogere koersen neer te zetten in een verkorte handelsdag. In Azië is China een uitschieter.

Europa: De inflatie op jaarbasis in Nederland is volgens voorlopige ramingen gestegen van 3,5% in de voorgaande maand naar 4% in november 2024. Dit was de hoogste stand sinds juli 2023, waarbij de inflatie aanzienlijk hoger was voor industriële goederen, die steeg van 0,5% in oktober tot 1,3%. De geharmoniseerde consumentenprijzen, die in overeenstemming zijn met EU-vergelijkingen, zullen naar verwachting met 3,8% j-o-j stijgen, tegen de eerdere stijging van 3,3%, de grootste groei sinds juli 2023. bron: CBS

Nikkei -0,5%, Shanghai +1,3%: Chinese aandelen stegen door afnemende bezorgdheid over escalerende Amerikaanse chipcontrolemaatregelen na opmerkingen van een hoge Chinese functionaris. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel, He Yadong, verklaarde donderdag dat het land “noodzakelijke maatregelen” zou nemen om Chinese bedrijven te beschermen als de VS doorgaat met strengere beperkingen. Zijn opmerkingen kwamen als reactie op berichten dat de VS overweegt om tot 200 Chinese chipbedrijven aan hun zwarte lijst voor handel toe te voegen. Beleggers bleven ook optimistisch dat Peking aanvullende stimuleringsmaatregelen zal invoeren om de economische groei te ondersteunen en de impact van hogere Amerikaanse tarieven onder de aantredende regering-Trump te compenseren. Snelgroeiende technologieaandelen leidden de marktrally, met opmerkelijke winsten van Hithink Royalflush (4,1%), Beijing Teamsun (10%) en 360 Security (3,2%).

Trend AEX lijkt om te willen buigen naar een stijging

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20461 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht