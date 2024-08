Trend AEX staat nog onder druk

De Europese aandelenmarkten kunnen zich vandaag nog even optrekken aan de mooie winsten van vrijdag in de VS (S&P en Nasdaq +0,5%), maar die winsten zijn alleen houdbaar als de futures in de koop van de dag aan kracht winnen.

Mabrouk Chetouane, Global Head of Market Strategy bij Natixis IM: “Op de middellange termijn zijn de vooruitzichten voor Japanse aandelen positief. De fundamenten van de Japanse economie zijn recent verbeterd, met inflatie die terugkeert op een structurele manier, gedreven door druk op de arbeidsmarkt. Dit biedt Japanse bedrijven de kans om hun marges te beschermen. Bovendien zal de strategische richting van de Japanse industrie, gericht op nieuwe technologieën, vruchten afwerpen. In tegenstelling tot de risico’s in China, bieden de Japanse markten meer veiligheid en duidelijkheid, wat de verwachtingen voor de Japanse aandelenmarkten op de middellange termijn versterkt.”

Agenda deze week

Geschreven door: Eddy Schekman

