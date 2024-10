Trend AEX staat nog onder druk

De Europese aandelenmarkten zijn vandaag afwachtend begonnen. De AEX opent met een verliesje van 0,7% op 888,45.

Rogier Quaedvlieg, econoom ABN Amro: “Het begin van de versoepelingscyclus werd onmiddellijk gevolgd door hogere inflatie en sterke arbeidsmarktcijfers. September data is bijzonder vanwege sterke seizoensinvloeden. De maand verraste vorig jaar op vergelijkbare wijze. Als we door de volatiliteit heen kijken, blijven 25bps renteverlagingen in elke opeenvolgende vergadering ons basisscenario voor de Fed.”

TradingEconomics: “De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal van 2024 waarschijnlijk met 3% op jaarbasis gegroeid, hetzelfde als in het voorgaande kwartaal, dankzij sterke consumenten- en bedrijfsuitgaven. Dit groeipercentage zou nauw aansluiten bij de gemiddelde kwartaalgroei van 3,4% van 2021 tot 2023, wat wijst op de veerkracht van de Amerikaanse economie. Volgens de Atlanta Fed GDPNow Estimate zullen de consumentenbestedingen in het derde kwartaal naar verwachting met 3,6% zijn gestegen, waarmee ze de groei van 2,8% in het tweede kwartaal overtreffen.”

Geschreven door: Eddy Schekman

