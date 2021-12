Trend AEX staat nog onder druk

Rentegevoelige aandelen zullen het voorlopig nog moeten ontgelden.

De angst voor de rente zit er goed in. Wellicht is het niets eens de rente dat probleem veroorzaakt, maar het beleid van de centrale banken. Vooral de Fed erkent dat de inflatie sterk oploopt. De ECB kan echt niet de kop in het zand blijven steken.

De haussebeweging die 40 jaar geleden begon op de aandelenmarkten werd voorafgegaan door een explosie van de rente. Daarop reageerden de centrale banken met een serie verhogingen van de rente.

Het is dus niet onaannemelijk dat het wachten is op een daadkrachtige bestrijding van de inflatie door de centrale banken. Het is beleid dat door beleggers worden beloond, in veel sterkere mate dan het resultaat.

Markten

Naast de inflatie hebben de markten last van de ontwikkeling van het coronavirus. Nikkei -0,6%, Shanghai +0,4%, CSI 300 + 0,7%, Sensex -0,2%, Hong Kong -1,2% en Australie -0,1%. Euro/dollar 1,1292. Bitcoin -0,6% op 49.174 dollar. Brent + 1,9% op 71,19 dollar, omdat Saoedi-Arabië haar prijs heeft verhoogd voor leveringen aan Azië en de VS. Duitse Bunds onveranderd min 0,3780%. US Bonds +0,02 op 1,3800%.

AEX

Trend AEX staat nog onder druk. Nog geen signaal voor een kentering.

