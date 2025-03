Trend AEX stijgt nog niet

Op de aandelenmarkten knettert het niet als tussen de VS en China in de handelsoorlog.

China heeft verklaard bereid te zijn om “elke vorm van oorlog” met de Verenigde Staten te voeren, te midden van toenemende economische en politieke druk van president Donald Trump. De Chinese ambassade in de VS liet weten dat het land klaar is om tot het einde te vechten, of het nu gaat om een tariefoorlog, handelsoorlog of andere conflicten.

CNBC: “Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikaanse verklaringen over fentanyl als rechtvaardiging voor het opleggen van tarieven een “zwak excuus”. Hij benadrukte dat China bereid is om te strijden als de VS de belangen van het land schaden en drong er bij Washington op aan om te stoppen met zijn dominante houding en terug te keren naar dialoog en samenwerking. De opmerkingen volgden op de invoering van extra tarieven van 10% door Trump op Chinese invoer, waarmee de cumulatieve tarieven op 20% kwamen. In reactie daarop kondigde Peking extra tarieven van 15% aan op bepaalde Amerikaanse goederen, met effect vanaf 10 maart, evenals nieuwe exportbeperkingen voor geselecteerde Amerikaanse bedrijven.”

Amerika was gisteren ruim een procent hoger, Hong Kong vanmorgen +2,2% en de rest van Azië wint minder dan 1%.

Trend AEX stijgt nog niet

Hong Kong / Hang Seng raakt overbought

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20599 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht