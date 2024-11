Trend AEX verslechterd / Bitcoin bijna 100.000

De Europese aandelenmarkten staan wat hoger. Dat strookt niet met het sentiment in de VS en Azië.

Nikkei -0,7%, Shanghai +0,1%: De Aziatische aandelenmarkten daalden donderdag, waarbij technologieaandelen het meest werden getroffen nadat Nvidia de traagste omzetgroei in zeven kwartalen voorspelde. Het bredere marktsentiment werd ook gedrukt door escalerende spanningen tussen Rusland en het Westen. Bovendien houden beleggers de ontwikkelingen in India in de gaten nadat Gautam Adani, samen met verschillende anderen, in New York werd aangeklaagd op beschuldiging van omkoping en fraude.

Amerikaanse futures zijn overwegend lager: Nvidia publiceerde meevallende cijfers, maar de koers stond onder lichte druk in de nabeurs, Een drukkend effect kan eveneens uitgaan van de maatregelen die de Britse regering wil nemen om de dominantie van enkele Amerikaanse clouddiensten te breken. Het zou vooral gaan om Amazon en Microsoft.

Europa iets hoger: Dat strookt niet met het sentiment in de VS en Azië.

Bitcoin doet aanval op 100.000: Bitcoin US Dollar werd verhandeld op 97431, een stijging van 3272 of 3,5. Terugkijkend won bitcoin de afgelopen vier weken 44,5% en in de afgelopen 12 maanden 159%. Trading Economics: “Vooruitkijkend voorspellen we dat Bitcoin US Dollar tegen het einde van dit kwartaal op 70903 zal worden geprijsd en op 62495 in één jaar, volgens de prognoses van wereldwijde macromodellen van Trading Economics en de verwachtingen van analisten.” Maar wat als de grens van 100.000 wordt gepasseerd? Dan is ruimte voor een stijging naar 114-120.000.

Trend AEX iets verslechterd

