Trend AEX wijst op verdere stijging

Beleggers houden vertrouwen in de opgaande beweging van de aandelenmarkten.

De ontwikkeling van het coronavirus blijft de kracht van de opgaande beweging afromen. Zorgelijk zijn ook de berichten over de mogelijke bedragen die banken op slechte leningen moeten worden afschrijven. In China zal dit vooral aan het voortbestaan van de kleine lokale banken knagen, maar de kans is groot dat een dreigend bankroet zal worden afgewend met overheidsingrijpen.

De Europese markten zullen vandaag hoger openen met winsten oplopend tot 0,4%. Azië blijft dicht bij de slotstanden van gisteren. Nikkei -0,3%, Shanghai +0,1%, Kospi +0,9%, Hong Kong +0,5% en Australië +0,2%. Euro/dollar 1,1384. Euro/yuan 7,9647. Goud +0,2% op 1.799,60. Brent -0,3% op 43,24 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,46%. US Bonds onveranderd 0,61%.

Voor de AEX (573,94) wijzen de trend op een aanhoudende stijging van de index.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

