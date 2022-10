Trend- en volatiliteitsstrategieën voor Daytrading

De ervaren daytrader Wim Lievens licht zijn trading-strategieën en filosofie toe. Oefening baart kunst en tijdens deze BeleggersFair-masterclass wordt de theorie in praktijk gebracht.

De strategieën die Lievens toepast berusten niet op ‘kunstmatige’ indicatoren, maar vaak handelt hij met bewegingskaarsen (WL bars), bijna zonder indicatoren. Hij is alleen geïnteresseerd in prijsbewegingen. De aanpak van Lievens is vooral gericht op de toepassing en de creatie van een concreet en gekwantificeerd tradingplan. Tijdens de masterclass wordt ook in de praktijk gehandeld op het FXFlat MetaTrader 5 handelsplatform middels Live-trading.

Wat kunt u verwachten?

U zult professionele koersbewegingen ‘in real time’ ontdekken en ook leren hoe u ‘dure’ fouten kunt vermijden en corrigeren.

Eenvoudige maar gestructureerde analyse, trading-strategieën en money management die uiteindelijk het verschil maken tussen winnen en verliezen op de beurzen.

Vijf strategieën: trendcorrecties, momentumbewegingen, omkeersignalen, steun/weerstandstesten en break-outs.

Waarom bepaalde entries kiezen en andere niet? Met andere woorden: wanneer zijn de marktcondities nu gunstig?

Basisprijsbewegingen, marktstructuur en cycli identificeren.

U krijgt eveneens de kans om Lievens rechtstreeks vragen te stellen.

Spreker

Wim Lievens

Daytrader/Coach bij Mytradeclass

Wim Lievens is in 1998 begonnen met traden en beleggen en is een trader met meer dan twintig jaar handelservaring. Talloze trainingen, seminars en vakliteratuur hebben hem in de loop der jaren in staat gesteld een diepgaande, professionele knowhow op te bouwen en de voor hem meest geschikte methode te ontwikkelen.

Lievens heeft seminars in heel Europa gehouden over markten, handelsinstrumenten, handelsplatforms en strategieën. Hij heeft beginners geholpen om aan de slag te gaan in de tradingwereld en heeft de kennis van ervaren handelaren uitgebreid. Traden is zijn grote passie, die hij sinds zijn eerste ervaringen niet meer los heeft gelaten.

