Trend Invest introduceert haar 18e Trend: Waterstof

Naast zonne-energie wordt waterstof gezien als de belangrijkste energiebron voor de toekomst. Steeds meer beleggers willen inspelen op dit thema, maar er zijn maar weinig mogelijkheden voorhanden. Vanaf nu is daar een oplossing voor. Trend Invest introduceert haar 18e Trend: Waterstof.

Trend Invest is de eerste partij in Nederland die beleggen in waterstof in de vorm van een aandelensectie mogelijk maakt. Waterstof is een energiedrager, waarin fossiele of duurzame energie wordt opgeslagen. Waterstof wordt in een brandstofcel met zuurstof uit de lucht omgezet in water, waarbij – zonder CO2-uitstoot – elektriciteit wordt geproduceerd die een elektromotor kan aandrijven.

Met auto’s op waterstof zijn lange afstanden, kleinere accu’s en tanken in enkele minuten mogelijk. Daarnaast kan waterstof inzet worden voor onder meer de aandrijving van bussen, schepen en in de procesindustrie. Er zijn verschillende soorten waterstof, waaronder grijze waterstof geproduceerd met fossiele energie. Ook is er bijvoorbeeld de zogenoemde groene waterstof, geproduceerd met duurzame energie. Groene waterstof kan een cruciale rol gaan spelen in de transitie naar duurzame energiesystemen.

Miljarden geïnvesteerd

Wereldwijd zijn er al miljarden geïnvesteerd in deze technologie. En Duitsland wil 9 miljard euro investeren in de toepassing van groene waterstof. Het Amerikaanse consultancybureau McKinsey verwacht dat er in 2030 zo’n 15 miljoen waterstofauto’s zullen rondrijden.

Dat maakt het voor beleggers een interessante ontwikkeling. Reden ook voor Trend Invest om de Trend Waterstof, die nu nog uit 11 aandelen bestaat, te introduceren. De verwachting is dat er meer waterstofbedrijven naar de beurs zullen gaan en dan kan Trend Invest de aandelenselectie uitbreiden.

Trend Invest

Het online beleggingsplatform Trend Invest biedt de mogelijkheid om te beleggen in trends en snelgroeiende ontwikkelingen, zoals waterstof, blockchain, fintech en zonne-energie. Trend Invest, gestart in 2014, is een initiatief van Wijs & van Oostveen, al meer dan 30 jaar actief op de internationale financiële markten.

