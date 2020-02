Trend Randstad staat nog onder druk

Randstad publiceert dinsdag de kwartaalcijfers.

Op het eerste gezicht ziet de chart er positief uit. De RSI staat laag en de koers beweegt onderin de bandbreedte. Een minpunt is de dalende koerstrend in de vorm van het voortschrijdend gemiddelde, want deze lijkt nog niet te zijn uitgeteld. De druk op de trend kan versterken bij aanhoudend sombere berichten over de economie en dat de afzetmogelijkheden van het bedrijfsleven negatief worden beïnvloed door het coronavirus en de angst voor een recessie.

