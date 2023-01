5 belangrijkste trends e-commerce

Wie benieuwd is naar de Nederlandse retailtrends van de toekomst, doet er goed aan een blik te werpen op wat populair is in e-commercehemel China. Alibaba bespreekt de vijf belangrijkste trends voor 2023:

1. Virtuele influencers een blijvertje



Vorig jaar luidden hyperrealistische virtuele influencers een nieuw hoofdstuk in in de online winkelervaring van jonge consumenten. En ze zijn here to stay. Ze liepen mee in virtuele modeshows, presenteerden online events en maakten hun opwachting in livestreams met echte mensen. Zo kletste Alibaba’s Noah – een virtuele influencer die werd ontwikkeld aan de hand van een enquête op social mediaplatform Weibo – met kijkers tijdens een livestream van Tommy Hilfiger. De bruto-omzet (GMV) van het Amerikaans modemerk was vier keer zo hoog als op een gewone dag.

Volgens onderzoeksbureau Forrester zullen bedrijven dit jaar steeds vaker virtuele influencers inzetten. Het verwacht dat 20% van B2C-merken in China dit jaar digitale idolen zal inzetten om de aandacht van jonge consumenten te trekken.

2. Gen Z blijft stempel drukken op e-commerce

Slechts vijftien procent van de Chinese bevolking is geboren tussen 1996 en 2010 – ook wel ‘Gen Z’ers’ of ‘zoomers’ genoemd. Deze generatie heeft echter een veel grotere invloed op shoptrends dan dat percentage doet vermoeden. Zo’n twee derde van de consumenten op e-commerceplatform Tmall Global en 17% op Tmall Luxury Pavilion zijn zoomers. En ze hebben ook steeds meer te besteden. Op Tmall Luxury Pavilion – Alibaba’s online shoppingplatform voor luxe merken – gaven ze vorig jaar voor de eerste keer meer uit dan millennials.

Zoomers onderscheiden zich graag van de menigte. Dat is terug te zien in de populariteit van productcategorieën die eerder als niche werden gezien, zoals skateboards en alcoholvrije drankjes. Ook opvallend: ze zijn dol op het verzamelen van speelgoedfiguren.

3. Meer metaverse

Winkelen op een extended reality (XR) marktplaats met je eigen avatar, 3D-shoppen terwijl je op de Afrikaanse savanne loopt, of digitaal horloges en sieraden passen dankzij augmented reality (AR) – vorig jaar namen merken consumenten steeds vaker mee naar de metaverse, en deze trend zal zich dit jaar voortzetten. Volgens onderzoeksbureau Gartner zal een kwart van de consumenten in 2026 minstens een uur per dag doorbrengen in de metaverse.

Vorig jaar kwamen luxemerken ook met virtuele verzamelobjecten (‘digital collectibles’) in de metaverse. Dat zijn producten, zoals horloges of schoenen, die je alleen digitaal bezit. Op Alibaba’s Tmall Luxury Pavilion lanceerden ruim 20 luxemerken vorig jaar zo’n 37 digitale collecties. De verwachting is dat dit jaar meer merken dan ooit zich in de metaverse zullen begeven.

4. Huisdieren overladen met liefde

Jonge Chinezen zien hun huisdieren als hun kinderen, en ze willen dan ook het beste van het beste voor hun trouwe viervoeters. Zo kopen ze steeds vaker slimme apparatuur voor hun huisdieren, zoals automatische voederbakken en robots die huisdieren gezelschap kunnen houden. Ook outdooruitrusting voor huisdieren, van windjacks tot tenten, wint aan populariteit. En merken bieden vaker speciale diensten aan. Zo zet het Franse Royal Canin virtuele adviesgesprekken met huisdierspecialisten op voor dierliefhebbers.

5. Een frisse neus halen

Vorig jaar gingen Chinezen en masse op wintersport en uit kamperen. Ook groeiden buitensporten zoals skateboarden en frisbeeën in populariteit. De verwachting is dat jonge Chinezen ook dit jaar in groten getale de buitenlucht blijven opzoeken.

Geschreven door: Eddy Schekman

