Trump als troefkaart voor Dow Jones

De Amerikaanse president Trump staat momenteel achter in de peilingen op zijn Democratische opponent Joe Biden, maar zijn focus op het welvaren van de Amerikaanse economie kan een troefkaart zijn bij de presidentsverkiezingen dit jaar. Immers geeft 75% van de Amerikaanse stemgerechtigden aan dat de economie Amerika’s belangrijkste prioriteit is. Dat schrijven analisten van Amundi.

In de meest recente Investment Talks stellen portfoliomanager Paresh Upadhyaya, Christine Todd (hoofd Fixed Income) en Craig Sterling (hoofd Equity Research) dat Biden voorloopt op Trump in de peilingen. Het drietal wijst daarnaast op onderzoeken die stellen dat een meerderheid van de Amerikanen gelooft dat Trump te langzaam reageerde op de corona-uitbraak. Ander onderzoek geeft aan dat 66% vindt dat de Amerikaanse economie de verkeerde kant op gaat. Biden gaat inmiddels met 8 procentpunt aan kop in nationale peilingen.

Ondanks slechte opiniecijfers en een dramatische duik van de Amerikaanse economie, houdt Trump nog steeds vast aan één potentieel lichtpuntje. De waardering voor Trump-regering voor diens prestaties met betrekking tot de economie, bleef positief op 10 juni, met 51% positief en 45% negatief.

Zijn waarderingscijfers over de economie zijn tot dusver relatief hoog gebleven tijdens de pandemie en de protesten, zelfs toen de economie instortte. De Amundi-analisten zien dat dit gegeven Trump handvatten geeft om wat terrein te winnen op Biden: 75% van de kiezers beschouwt de economie als het belangrijkste probleem.

De brede en consistente kracht van Trump op het gebied van de economie staat in schril contrast met de zwakte van Biden. Volgens een CNN-enquête stemt 60% van de Biden-supporters tegen Trump en slechts 37% ‘voor’ Biden. Uit dezelfde enquête bleek dat 70% van de Trump-kiezers gemotiveerd is om hun kandidaat te steunen.

Dow Jones

De Dow Jones staat iets meer dan 500 punten verwijderd van het 200-daags gemiddelde van 26.292. Een doorbraak betekent een impuls. Op maandbasis ligt de bovengrens van de bandbreedte op 28.650. Dat is 11% boven het huidige niveau.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

