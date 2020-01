Trump: Dow zou 10.000 punten hoger hebben gestaan zonder Fed

De Amerikaanse markten zullen vandaag hoger openen. In de premarket noteert de S&P + 0,33%, de Nasdaq +0,56% en de Dow Jones +0,38%. De daggrafiek voor de Nasdaq (9.166,63) geeft beleggers weinig houvast. Sinds 2005 beweegt de Nasdaq – met kleine onderbrekingen – langs de bovengrens van de bandbreedte. In die periode is de index meer dan 400% gestegen.

VS-president Trump heeft voor de camera van CNBC gezegd dat de Dow Jones 5.000 tot 10.000 hoger zou hebben gestaan en dat de economie met ongeveer 4% zou zijn gegroeid als de renteverhogingen van de Fed er niet zouden zijn geweest. De meeste aanwezigen in Davos nemen zijn uitspraak niet serieus. “Het was duidelijk bedoeld om stemmen te trekken.”

Europa neemt vandaag een afwachtende houding aan. Cijfers over een groeiend vertrouwen in de economie maken de kans op een renteverlaging niet groter. De Italiaanse beurs (+0,14%) wordt niet getroffen door de politieke onrust. AEX -0,20%. DAX+0,05%.

