Trump heeft een voorsprong

Oud-president Donald Trump heeft momenteel de beste papieren om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te winnen, meent vermogensbeheerder abrdn. Volgens econoom Paul Diggle van abrdn liggen de kansen voor Donald Trump op 55 procent en voor de huidige Amerikaanse president Joe Biden op 45 procent.

Paul Diggle ziet vier mogelijke scenario’s na de verkiezingen: één scenario waarin Biden wint en de aanpak van zijn eerste termijn voortzet, en drie varianten gebaseerd op een presidentschap van Trump. “We zijn hierbij uitgegaan van onze lezing van de peilingen, de beleidsagenda’s zoals die tot nu toe zijn geformuleerd en de ervaring van de vorige termijn van Trump en de lopende van Biden”, licht Diggle toe.

De uitkomst van de verkiezingen heeft ook gevolgen voor het Amerikaanse Congres. “Als Biden wint, neemt de kans toe dat de Democraten een meerderheid weten te krijgen in het Huis van Afgevaardigden en hun meerderheid in de Senaat weten te behouden. Maar met of zonder controle over het Congres, in beide gevallen zal een tweede termijn van Biden worden gekenmerkt door beleidscontinuïteit”, voorziet Diggle.

Toch zou een verdeeld Congres de voortzetting van de Bidenonomics wel belemmeren. Paul Diggle ziet dit als het meest waarschijnlijke scenario onder een tweede Biden-termijn, waarbij Biden gericht handelstarieven verhoogt, zonder veranderingen in de reële discretionaire uitgaven. Cyclische factoren rond groei en inflatie zullen dan de economische verwachtingen domineren.

“Een overwinning van Trump vergroot de kans dat de Republikeinen de meerderheid behouden in het Huis van Afgevaardigden en zou hen vrijwel zeker de Senaat opleveren. De gevolgen van een tweede termijn van Trump hangen af van de samenstelling van het Congres, de beleidsterreinen die Trump benadrukt en zijn regeringsstijl.”

“Het is om deze onzekerheden dat we drie economische scenario’s hebben opgesteld, afhankelijk van Trumps beleid, vertelt Diggle. “Verschillende aspecten van Trumps agenda kunnen op verschillende momenten zichtbaar zijn. De markten kunnen in de loop van de tijd verschillende uitkomsten inprijzen, afhankelijk van de beleidsmix.”

De drie economische scenario’s voor de VS met Trump als president zien er volgens Diggle als volgt uit: in het eerste scenario stuurt Trump aan op een handelsoorlog, met een waarschijnlijkheid van 30 procent. Bij een verdeeld Congres kan hij deze agenda uitvoeren met uitvoerende orders (executive orders), waarbij hij de handelstarieven drastisch verhoogt. Dit zou de inflatie opdrijven, de groei drukken en de monetaire versoepeling vertragen of stopzetten.

Een andere mogelijkheid is dat Trump “all in” gaat: hij combineert zijn handelsmaatregelen met belastingverlagingen en hogere uitgaven onder een verenigd Congres. Dit scenario heeft een waarschijnlijkheid van 15 procent en zou waarschijnlijk leiden tot aanzienlijke marktvolatiliteit.

Tot slot kan het zo zijn dat Trump vriendelijk is voor de financiële markten en zich richt op belastingverlagingen, deregulering en de benoeming van ervaren mensen uit het establishment, met een waarschijnlijkheid van 10 procent. De economie en de risicomarkten zouden goed kunnen presteren.

