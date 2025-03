Trump’s invoertarieven kunnen een substantieel effect hebben tot 8 miljard euro

Donald Trump heeft aangekondigd invoertarieven van 25% te heffen op auto’s en auto-onderdelen uit de EU, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie, menen de economen van ING.

Het directe economische effect kan naar schatting ongeveer 230 miljoen euro per jaar bedragen, oplopend tot 600 miljoen euro als Amerikaanse consumenten meer binnenlandse alternatieven gaan zoeken. Indien de VS begin april ook invoertarieven op alle producten doorvoert, kan dit de Nederlandse economie op korte termijn met ongeveer 3 miljard euro en op langere termijn met 8 miljard euro aantasten.

De Nederlandse economie heeft een blootstelling van ongeveer 1,58% van het bbp aan de VS via EU-goederenhandel, wat iets onder het EU-gemiddelde ligt. Ongeveer 65% van de Nederlandse blootstelling aan de VS voor auto(onderdelen) verloopt via andere EU-landen. Ondanks dat de impact van de auto(onderdelen)-tarieven relatief beperkt is, kan de totale economische druk als gevolg van de invoertarieven oplopen tot 0,3% van het bbp, wat resulteert in een jaarlijks verlies van circa 3 miljard euro.

Op langere termijn, als de tariefverhogingen aanhouden, kan het verlies zelfs oplopen tot 0,71% van het bbp, ofwel 8 miljard euro per jaar. Dit scenario houdt rekening met de mogelijkheid van nieuwe binnenlandse productiecapaciteit in de VS en andere veranderingen in de markt. Ondanks het negatieve effect kunnen Nederlandse exporteurs mogelijk ook hun handel naar andere landen verleggen, wat de impact kan verzachten.

