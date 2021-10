TSMC: charttechnisch een leuke gok

TSMC, de grootste contractproducent van chips ter wereld, publiceert donderdag het kwartaalbericht. Kopen?

Van belang is vooral om te bekijken in hoeverre de onderneming last heeft van de bottleneck in de aanvoer van grondstoffen. De vraagzijde zal geen probleem vormen. De wereld hongert naar semiconductors. Iedereen klaagt over een tekort. De auto-industrie heeft te weinig en ook Apple begint er last van te krijgen.

Op Euronext zijn diverse hefboomproducten verkrijgbaar voor Taiwan Semiconductor Manufacturing Computer, veelal een afgeleide van een notering van dit effect in New York.

De chart voor TSMC geeft aan dat op 109,20 dollar (- 1% gisteren) de ondergrens van de bandbreedte in zicht is. Op 107 dollar ligt een steun op basis van de opgaande beweging die in maart 2020 is ingezet. Charttechnisch een leuke gok. Het aandeel noteert 29 keer de winst.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

