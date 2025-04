Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘TSMC: nieuwe fabriek VS kost 3% van de marge’

Na de troebele vooruitblik van ASML en de afboeking van $5,5 miljard op Chinese chips bij NVIDIA keken beleggers reikhalzend uit naar het commentaar van TSMC bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Het belangrijkste nieuws daarbij was een negatieve impact op de brutowinstmarge van gemiddeld 3% voor de komende vijf jaar door de bouw van nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten, die duurder zijn dan die in Taiwan. Of TSMC in staat zal zijn om de hogere kosten door te berekenen aan klanten staat nog te bezien.

De cijfers van TSMC over het eerste kwartaal van 2025 waren uitstekend, zoals verwacht. De winst nam toe met 60% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. Ook de vooruitblik was sterk. TSMC houdt de eerder afgegeven verwachtingen voor 2025 in stand, ook al mag grote klant NVIDIA bepaalde chips niet meer leveren aan China. Over de uitkomst van politieke onderhandelingen over importheffingen (Taiwan hangt een percentage van 32% boven het hoofd) kon TSMC, net als andere bedrijven, nog niets zinnigs zeggen.

Kan TSMC de hoge kosten in de VS doorberekenen aan klanten?

TSMC werd voor het eerst echt concreet over de plannen voor expansie in de Verenigde Staten. TSMC bouwt daar productielocaties, omdat Amerika niet langer afhankelijk wil zijn van één productielocatie in Taiwan voor misschien wel de allerbelangrijkste technologische producten van het komende decennium. Alle grote klanten van TSMC, waaronder Apple, NVIDIA, AMD en Broadcom, vragen om chips gemaakt op Amerikaanse bodem. TSMC gaf eerder deze week al aan dat fabricage in de VS 30% duurder is dan in Taiwan. Vandaag voegde het daar in de presentatie aan toe dat de impact op de brutowinstmarge gemiddeld 3% zal zijn in de komende vijf jaar.

Voor het tweede kwartaal verwacht TSMC een brutowinstmarge tussen de 57% en 59%. Daarin is een impact van 0,8% meegerekend. Voor heel 2025 komt de verwachte impact uit op een daling van 2% tot 3%. In latere jaren, als de bouwkosten toenemen, loopt dit percentage op naar 3% tot 4%. De directe invloed van lagere marges op de aandelenkoers kan bij benadering worden ingeschat of zo’n 5% à 6%.

Gelet op de sterke marktpositie van TSMC is het niet ondenkbaar dat het bedrijf in staat zal zijn om de hoge kosten geheel of gedeeltelijk door te berekenen. Voor uitsluitsel daarover was het vanmorgen nog te vroeg. Het hangt ook af van hoe de concurrentie zich ontwikkelt. Waar TSMC heel duidelijk over was, is dat er op dit moment geen gesprekken lopen over een mogelijke joint venture met enige andere partij, zonder het geplaagde Intel daarbij met naam te noemen. De geruchten daaromtrent werden daarmee resoluut van de hand gedaan.

VS maakt vaart met kopiëren industriecomplex van TSMC in Taiwan

Met de update van TSMC wordt het steeds duidelijker dat de Verenigde Staten het veelomvattende fabriekencomplex van TSMC in Taiwan zo snel mogelijk willen nabouwen in Arizona. Dit kan niet anders worden uitgelegd dan dat men er rekening mee houdt dat China op enig moment Taiwan dichter naar zich toe kan halen.

