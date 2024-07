TSMC nog even mee oppassen

De top drie klanten van TSMC—Apple, NVIDIA en AMD—nemen ongeveer 40% van de productie af, en er zijn geen tekenen dat de vraag afneemt. Bijna elke nieuwe iPhone en elke nieuwe Blackwell GPU zal een TSMC-chip bevatten. Kwetsbaar, toch?

TSMC heeft de toch al hoge verwachtingen van analisten overtroffen en boekte een recordomzet van $20,8 miljard in het tweede kwartaal van 2024. De Taiwanese chipmaker heeft een marktaandeel van 90% in de markt voor de meest geavanceerde chips, die vanwege de vooruitzichten van AI in hoge vraag blijven.

TSMC investeert $30-40 miljard per jaar, wat resulteert in een concurrentievoordeel dat zeer moeilijk te overtreffen is. De nieuwste 2 nanometer (2nm) chips, die in de tweede helft van 2025 in massaproductie zullen gaan, zullen de efficiëntie verhogen en leiden tot een vermindering van het energieverbruik met 25% tot 30%. Dit zeer winstgevende bedrijfsmodel stelt TSMC in staat om de nieuwste ASML high-NA EUV-machines aan te schaffen voor de daaropvolgende fase van geavanceerde chipproductie, die rond 2028 van start gaat. Voor ten minste de komende drie tot vier jaar zal TSMC moeilijk te evenaren zijn.

Wie of wat zou de opmars van TSMC kunnen stoppen?

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “Zo bezien dringt de vraag zich op wie of wat de opmars van TSMC zou kunnen stoppen. Twee mogelijke antwoorden zijn: een natuurlijke concurrent of een geopolitieke blokkade. Natuurlijke concurrentie is er op dit moment nauwelijks. Samsung en Intel hebben duidelijke aspiraties, maar de kwaliteit van hun output kan op dit moment nog niet tippen aan die van TSMC. Apple en NVIDIA bestellen exclusief in Taiwan als het gaat om 3nm chips; de verwachting is dat het volgend jaar bij 2nm weer zo zal gaan. Door de grote vraag en hoge winstmarges blijft het aantrekkelijk voor concurrenten om door te investeren, maar succes is niet triviaal. Bovendien heeft TSMC het grote voordeel dat het toekomstige expansie kan financieren uit bestaande omzet. Op dit moment komen concurrenten pas in beeld als TSMC niet aan de vraag zou kunnen voldoen.”

De chart geeft aan dat een dubbele top is gevormd rond de 175 euro op Euronext België. De notering bedraagt 157,40 euro. Een eerste niet al te sterke steun ligt op 152 euro. Bij een doorbraak kan de koers dalen naar minimaal 140 euro.

