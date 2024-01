TSMC profiteert van wereldwijd streven naar AI-onafhankelijkheid

TSMC is op dit moment het op elf na grootste bedrijf ter wereld met een beurswaarde van omgerekend $533 miljard en het op een na grootste niet-Amerikaanse bedrijf na de oliegigant Saudi Aramco.

De twee grootste klanten van TSMC zijn Apple en Nvidia. Zoek je de meest geavanceerde chips ter wereld, dan ga je naar TSMC. In het vierde kwartaal van 2023 had 15% van de verscheepte chips een omvang van 3 nanometer (nm), 35% van 5nm en 17% van 7nm, bij elkaar goed voor een totaal van 67%. Dit zijn allemaal chips die vallen onder de exportrestricties en die China zelf nog niet op grote schaal kan maken.

Kwartaalcijfers Q4 verslaan de verwachtingen

De kwartaalcijfers van TSMC gisteren waren beter dan analisten hadden verwacht. In de kern komt het erop neer dat de vraag naar AI-chips groot genoeg was om de dalende vraag naar smartphonechips op te vangen. Voor 2024 lijkt die vraag naar AI-chips aan te houden, omdat steeds meer landen en regio’s streven naar een onafhankelijke productieketen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daarbij wil niemand bezuinigen op rekenkracht, indachtig de neergang van Intel door het verliezen van het prestigieuze contract met Apple aan TSMC in 2020. Het leidde ertoe dat TSMC in het vierde kwartaal de operationele winstmarge wist vast te houden op het hoge percentage van 53%, ondanks het gure macro-economische klimaat.

Groeimogelijkheden voor ASML, ASMI en BESI

Als volgende stap werkt TSMC eraan om in 2025 Apple te voorzien van 2nm chips. Andere klanten volgen ongetwijfeld. De nanometer chiprace is in volle gang. Wat betekent dat voor de Nederlandse chipmachinefabrikanten? Op dit moment denkt TSMC ook voor 2nm toe te kunnen met de huidige EUV-machines van ASML. Pas in de jaren daarna is in Taiwan wellicht de nieuwste high-NA EUV machine aan de beurt. Wel bouwt TSMC buiten Taiwan steeds meer nieuwe fabrieken om te assisteren bij die gewenste lokale onafhankelijkheid op het gebied van chips in het algemeen en AI in het bijzonder. ASML en ASMI zijn daarvoor goed gepositioneerd. De AI-chips komen in steeds meer apparaten terecht, waardoor er voor Besi met specifieke verpakkingsmachines ook een wereld te winnen is. Beleggers in chipaandelen doen er verstandig aan om voortdurend in de gaten te houden of de aandelenkoersen een realistisch beeld geven van de te verwachten groei.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht