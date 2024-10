TSMC zet ASML in de wachtkamer

De resultaten die TSMC boekte in het 3e kwartaal van 2024 waren beter dan werd verwacht:

• Omzet: $23,50 miljard (het vooruitzicht was $22,4 tot $23,2 miljard)

• Winst per aandeel $1,94 (+31% ten opzichte van Q2)

• Omzetaandeel van de meest geavanceerde chips 69% (was 62%)

• Omzetaandeel van klanten in de VS: 71% (was 65%)

• Kapitaaluitgaven: $6,4 miljard, voor een totaal in 2024 van $18,53 miljard

Een hogere winst lag al in het verschiet, omdat eerder al bekend was dat de omzet in Q3 met 23,9% was gestegen ten opzichte van Q2.

Het deel van de omzet dat werd gerealiseerd door de productie van de allerkleinste chips met een omvang van 3, 5 en 7 nanometer steeg van 62% naar 69%.

Amerikaanse klanten zoals Apple en NVIDIA namen met 71% een nog groter deel van de productie af dan voorheen. Het bevestigt duidelijk dat voor de meest geavanceerde chips TSMC de leverancier van voorkeur is boven Intel en Samsung.

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “Voor beleggers in ASML is het meest opvallende aan de cijfers dat de kapitaaluitgaven in het 3e kwartaal slechts $6,4 miljard bedroegen. Het totaal voor de eerste negen maanden van 2024 komt daarmee uit op $18,53 miljard. Tot nu toe werd gerekend op een bedrag tussen de $30 en $32 miljard voor het hele kalenderjaar. Een lagere investering betekent minder EUV-bestellingen in Veldhoven. Het is van belang om te horen wat het management van TSMC hierover zegt tijdens de toelichting op de cijfers.”

