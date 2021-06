Twee broers stelen 69.000 bitcoins

Met de diefstal van 69.000 bitcoins hebben de Zuid-Afrikaanse broers Ameer en Raees Cajee volgens persbureau Bloomberg voor ruim 3 miljard euro aan vermogen van klanten gekaapt. Het zou de grootste diefstal in cryptoland zijn.

Beleggers in het bedrijf uit Johannesburg voelden in april op het hoogtepunt van de bitcoinrage met een waarde van $63.000 per stuk nattigheid. De twee broers suggereerden dat ze in april de dupe waren geworden van een hack door criminelen. Zeven dagen voor de verdwijning verloren medewerkers toegang tot de datasystemen waar de cryptomunten werden opgeslagen. (Bron: Zuid-Afrikaanse broers kapen voor €3 miljard aan bitcoins | Financieel | Telegraaf.nl ).

Ook in België weten ze beleggers in crypto’s op te lichten. De cryptomunt Vitae, die wereldwijd meer dan 220.000 investeerders overtuigde, is door de mand gevallen. De fictieve munt bleek een klassiek systeem van piramidefraude, zo meldt eveneens De Telegraaf. Met aan het hoofd twee Belgen Mendy Z. en Shrage P. uit Antwerpen. Het duo is aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting. Meer dan 1 miljoen euro, bijna 1,5 miljoen aan virtuele valuta en 17 luxe auto’s zijn in beslag genomen.

Bitcoin is vanmorgen 0,8% lager op 34.364 dollar. Bitcoin zit nog in een charttechnische testfase.

