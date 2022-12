Twijfels over schenken? Het is mogelijk om de zeggenschap te behouden

Veel ouders schenken al tijdens hun leven vermogen aan hun kinderen.

Reden nummer één is om hen financieel te ondersteunen. Bijvoorbeeld om een huis te kopen of een studie te bekostigen. Een andere reden om te schenken is uit fiscaal oogpunt. Tot bepaalde bedragen zijn schenkingen namelijk onbelast, of een stuk lager belast.

Fiscaal gunstig of niet, meer dan genoeg ouders vinden het lastig om hun kinderen de verantwoordelijkheid over een behoorlijk vermogen te geven. Dit kan je oplossen door zelf de zeggenschap te houden.

Het fiscale voordeel

Er zijn vele vormen van schenken. Geld, vastgoed, effecten, noem maar op. Tot een bepaald bedrag hoeft er geen belasting te worden betaald. Dat bedrag ligt op €5.677. Als er meer dan de vrijstelling wordt geschonken, moet er schenkbelasting worden betaald. Over de eerste € 130.425 is 10% schenkbelasting verschuldigd. Over alles daarboven gaat het om 20%.

Als kinderen het bedrag erven na overlijden van de ouders, moet er veel meer (erf)belasting worden betaald. Door tijdens het leven al te schenken, levert dat een flinke besparing op.

Angst voor onbezonnen gedrag

Ouders worstelen soms met de vraag of hun kinderen wel verstandig met een flink vermogen zullen omgaan. Ze zijn bang dat kinderen door grote schenkingen op jonge leeftijd geen motivatie meer hebben om te gaan werken of studeren. Of dat ze onbezonnen met het vermogen omgaan.

Het kan juist verstandig zijn om kinderen op tijd te laten wennen aan het hebben van vermogen. Met de juiste begeleiding worden ze voorbereid op het beheren van vermogen. Voor kinderen kan het ook prettig zijn als de zeggenschap van het vermogen nog tijdelijk bij de ouders ligt. Studerende kinderen hebben wel wat anders aan hun hoofd. Ze willen zich nog niet met het beheer van vermogen bezig houden.

Er bestaat niet zoiets als de perfecte leeftijd om een kind een schenking te doen. Gemiddeld is de leeftijd 27 tot 30 jaar. Maar alles is mogelijk. Schenking voor minderjarige kinderen kunnen net zo goed als een schenking aan een kind van boven de 40. In die laatste categorie zijn de regels wel wat anders. Zeker als je geld voor een woning wilt schenken, de zogenoemde jubelton.

Hoe regel je het behoud van zeggenschap?

Als je de zeggenschap na een schenking wilt houden, is het goed om met een fiscalist of notaris te overleggen over welke geschikt is. Ook de leeftijd waarop het kind zelf zeggenschap krijgt moet worden vastgelegd. Het is ook een goed plan om een vermogenscoach in de arm te nemen. Met zijn drieën (coach, schenker en kind) wordt alles keurig op elkaar afgestemd.

