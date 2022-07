UBS AM: ‘Chinese aandelen maken comeback’

Na de recente verkoopgolf en de slechte rendementen op de aandelenmarkten tijdens de lockdown, heeft China een comeback gemaakt. “Het beleggerssentiment is weer stabiel en dat blijkt ook uit de instroom”, vertelt Bin Shi, hoofd Chinese aandelen bij UBS Asset Management (UBS AM) in zijn analyse ‘Discipline pays off in China equities’.

In vergelijking met de Verenigde Staten en Europa, die het moeilijk hebben met de toenemende inflatie en de recessievrees, ziet China er opeens veelbelovend uit. Zou dit een goed moment zijn voor beleggers om stapvoets weer in Chinese aandelen te gaan?

Lockdowns

China heeft het zwaar gehad tijdens de lockdowns, maar de export bleef op peil, mede dankzij de veerkracht van het Chinese bedrijfsleven. Bin Shi meent dat er veel bedrijven zijn die concurrentiekracht hebben, kunnen doorgroeien en een plekje op de wereldkaart van het bedrijfsleven verdienen. “Door de marktcorrectie is bovendien helder geworden welke bedrijven er minder goed voorstaan. Tijdens een bullmarket klotst het geld vaak tegen de plinten, maar als het opeens minder gaat wordt snel duidelijk welke bedrijven gezond zijn en een stabiele basis hebben”, aldus Bin Shi.

Ondanks het feit dat de overheid grote bedrijven in een strakker keurslijf dwingt, richt UBS AM zich vooral op de koplopers qua marktaandeel. Bin Shi: “Zij hebben de meeste kans om de onvoorspelbaarheid van Peking het hoofd te bieden. Dat gezegd hebbende, kijken we meer dan ooit van uit allerlei risicohoeken naar een bedrijf voordat we erin beleggen.”

“Chinese aandelen stonden in de 16 maanden tot mei zwaar onder druk en werden spotgoedkoop. Uit het verleden blijkt echter dat koersen daarna een flinke inhaalslag maken, zoals nu gebeurt. Frappant is dat veel Chinese bedrijven, ondanks de afgezwakte groei, bij machte zijn gebleken te groeien. Dit komt doordat ze zich gedwongen zagen om te bezuinigen en een soberder en efficiënter bedrijfsmodel te hanteren. Hierdoor is de winstgroei hoger uitgevallen dan verwacht. Chinese aandelen hebben het, ondanks de grilligheid die het gevolg kan zijn van nieuwe uitbraken van het coronavirus en daaropvolgende lockdowns, in zich om op de middellange termijn hoger te koersen dan aandelen elders ter wereld”, denkt Bin Shi.

