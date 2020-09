UBS AM lanceert Climate Aware aanpak in verschillende beleggingscategorien

UBS Asset Management (UBS AM) heeft een reeks Climate Aware strategieën geintroduceerd die zijn gebaseerd op het Climate Aware framework. Dit zal ervoor zorgen dat het bedrijf meer klanten kan ondersteunen in het afstemmen van hun beleggings- en klimaatdoelen.

UBS ontwikkelde het Climate Aware framework als onderdeel van de Climate Aware passieve aandelenstrategie die gelanceerd werd in 2017. De lancering van de omvangrijkere reeks van beleggingsstrategieën omvat actief en passief, aandelen en fixed income, welke de bouwstenen zijn van de meeste portefeuilles. Dit is de eerste keer dat UBS AM een reeks producten lanceert voor verschillende beleggingscategorieën. Het framework mitigeert de klimaatrisico’s van portefeuilles door de blootstelling aan CO2-risico’s te verlagen.

“De mate waarin beleggers ESG omarmen als een fundamentele aandrijver van beleggingen, vooral aangaande het onderwerp van klimaatrisico, is frappant. Naar mate de vraag blijft toenemen en duurzame activa meer kapitaal verzamelen, zullen we de beleggingslandschappen nog meer zien transformeren. We geloven dat dit een blijvende trend zal zijn en dat de beleggers van tegenwoordig moeten begrijpen welk effect het klimaat op hun portefeuille heeft,” zegt Suni Harford, President van UBS Asset Management.

