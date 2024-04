UBS AM ziet kansen bij private equity secondaries

De activaklasse van de private, of niet-beursgenoteerde, beleggingen is sterk aan het democratiseren en het diversifiëren. Tanja von Erlich, Head of Wholesale, Real Estate & Private Markets bij vermogensbeheerder UBS AM ziet in haar meest recente analyse kansen in alle subsegmenten.

“De ongrijpbare wereld van private equity en real assets gaat stilaan open. De knelpunten voor beleggers waren de torenhoge minimale investeringsbedragen en jarenlange lock-ups van kapitaal.”

“Maar een meer toegankelijke regelgeving heeft de democratisering van de private markten versneld. Dankzij de langverwachte herziening van de regeling voor het European Long-Term Investment Fund (ELTIF) kunnen particuliere beleggers deelnemen aan de private markten en toch een hoge bescherming genieten.”

“In alle segmenten zien we kansen. Momenteel hebben we te maken met hoge rentetarieven, een lage bbp-groei en inflatie. In een dergelijke omgeving zijn bijvoorbeeld infrastructuur en vastgoed goed te gebruiken als bescherming vanwege de inflatiebescherming die vaak contractueel is vastgelegd.”

“Voor infrastructuur verwachten we bovendien dat de langetermijntrends rond digitalisering, demografische veranderingen, de vermindering van de CO2-uitstoot en, meer recentelijk, de deglobalisering, de vraag van beleggers blijft aanwakkeren.”

“In combinatie met de inflatie-beschermende eigenschappen is dit daarom een zeer interessant segment voor beleggers, en dan hebben we het over het hele risicospectrum binnen infrastructuur – van rendementsgerichte beleggingen tot private-equity-achtige beleggingen.”

“Vastgoed profiteert van de aanhoudende verschillen tussen vraag en aanbod. Daarnaast wordt groen vastgoed een belangrijke trend met zeer aantrekkelijke rendementen.”

“Voor beleggers die meer nadruk leggen op vermogensgroei, zijn private equity secondaries een goede plek om nu te investeren. Private equity heeft steeds toegang gehad tot sectoren en thema’s die niet op de openbare markt kunnen worden belegd, zoals disruptieve technologieën en impactinvesteringen.

Bovendien hebben veel private market-categorieën de afgelopen twee jaar te maken gehad met een noemer-effect, dat nu weer aan het verdwijnen is. Neem een situatie waarin een institutionele belegger een strategische allocatie had van bijvoorbeeld maximaal 10 procent naar private equity. Met een correctie van 20 procent op de publieke markten, zonder correctie aan de kant van de private markten, is hij dan overgealloceerd aan private equity en kan hij geen nieuwe investeringen in private equity doen.

Bovendien moet hij mogelijk zijn private equity-activa op de secundaire markt verkopen om zijn portefeuille opnieuw af te stemmen. Dat is een kans voor investeerders in private equity secondaries, om deze activa met korting te verwerven.”

