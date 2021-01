UBS China Fixed Income: Al meer dan 1 miljard in Chinese obligaties

Het China Fixed Income (RMB) fonds van UBS AM heeft de grens van 1 miljard dollar aan beheerd vermogen gepasseerd. Hieruit blijkt dat de belangstelling van beleggers voor Chinese obligaties vorig jaar aanzienlijk is toegenomen.

Het UBS China Fixed Income fonds biedt gemakkelijk en direct toegang tot Chinese – in renminbi uitgedrukte binnenlandse obligaties. Het fonds wordt actief beheerd waarbij de fondsbeheerders een voorkeur laten zien voor Chinese staatsobligaties, schuldpapier uitgegeven door Chinese beleidsbanken en bedrijfsobligaties. Als ze maar van hoge kwaliteit zijn.

Hayden Briscoe, hoofd Aziatische vastrentende waarden bij UBS Asset Management: “De Chinese obligatiemarkt is de op een na grootste ter wereld. Toch is Chinees schuldpapier nog steeds ondervertegenwoordigd in wereldwijde indices en in de beleggingsportefeuilles van onze klanten. Reden waarom we vinden dat er genoeg groeipotentieel in die markt zit. In een wereld waar lage rendementen de norm zijn, steekt de Chinese markt daar gunstig bij af. Bovendien bleek de Chinese staatsschuld in de zware stressfase van maart 2020 geen correlatie te hebben met de belangrijkste aandelenmarkten, en ook ten opzichte van andere obligatiemarkten was de correlatie laag.”

Boudewijn Kostelijk, hoofd Wholesale Client Coverage in de Benelux: “China is voor ons fundamenteel en strategisch gezien zeer belangrijk; we hebben altijd in het potentieel van deze economie geloofd. We blijven ons daar niet alleen op aandelen richten maar in toenemende mate ook op vastrentende waarden en multi-asset. Zelfs in tijden van grote onzekerheid bleef de economie draaien. Steeds meer beleggers beseffen dat China binnen hun assetallocatiestrategie niet langer genegeerd kan worden.”

