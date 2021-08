UBS introduceert reeks Low Carbon ETF’s

UBS Asset Management (UBS AM) heeft een reeks exchange traded funds (ETF’s) gelanceerd die de nieuw gelanceerde MSCI ESG Universal Low Carbon Select-indices volgen. Deze fondsen nemen enkele van de bekende kenmerken van de MSCI ESG Universal-methodologie over, terwijl ze bovendien een grotere reeks op activiteiten gebaseerde uitsluitingen toepassen en de 5% hoogste CO2-uitstoters verwijderen.

Vergeleken met de standaard MSCI ESG Universal-methodologie, introduceert onze nieuwe aanpak een verbeterde reeks op waarden gebaseerde uitsluitingen van activiteiten, waardoor het begrip baseline-uitsluitingen opnieuw wordt gedefinieerd. Dit komt overeen met de wens van investeerders om de traditionele uitsluitingen uit te breiden en ook kernwapens, civiele vuurwapens, tabak, thermische kolen en de winning van fossiele brandstoffen op te nemen. Omdat klimaatverandering een belangrijk aandachtsgebied is voor zowel investeerders als regelgevers, is een filter opgenomen dat zich richt op de 5% hoogste CO2-uitstoters. Tot slot sluiten we bedrijven met een CCC MSCI ESG-rating (de laagste ESG-rating) uit van het universum. De overige bedrijven worden gewogen door een combinatie van marktkapitalisatie, ESG Rating en ESG Trend, die bedrijven over- of onderwegen, afhankelijk van hun ESG-prestaties.

Dankzij gerichte klimaat gerelateerde uitsluitingen en het innovatieve wegingsschema verlagen deze nieuwe indexen hun ecologische voetafdruk, terwijl ze een beter ESG-profiel vertonen in vergelijking met de moederindex. Aangezien deze nieuwe oplossing niet substantieel afwijkt van de respectieve moederindex, is het een ideaal alternatief om te dienen als vervanging van de kernblootstelling voor beleggers die de eerste stap willen zetten naar duurzaam beleggen.

De ETF’s dragen het artikel 8-label van de SFDR-regelgeving van de EU.

Marcel Danen, Head of ETF & Index Fund Client Coverage Benelux bij UBS Asset Management, zei: “Deze nieuwe reeks ETF’s vormt een aanvulling op ons bestaande duurzame productaanbod en biedt een innovatieve oplossing voor beleggers die een eerste stap willen zetten in duurzaam beleggen met behoud van een breed en gediversifieerd beleggingsuniversum. Duurzaamheid is een belangrijk aandachtsgebied bij UBS AM en we zijn continue op zoek om ons aanbod te verbreden om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.”

De UBS MSCI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF’s zijn beschikbaar in meerdere subfondsen die verschillende regio’s dekken. Daarnaast zal in de komende maanden nog een subfonds met blootstelling aan opkomende markten volgen. Tot slot heeft UBS AM ook de benchmark van het bestaande UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal ETF gewijzigd om zo de nieuwe verbeterde methodologie te weerspiegelen. De fondsen worden genoteerd aan de belangrijkste Europese beurzen, waaronder Xetra, Borsa Italiana en SIX Swiss Exchange.

Sub-Fund Name NAV Ccy. Fee ISIN Bloomberg UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD 0.28% IE00BDQZMX67 AWESG SW UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select hedged CHF UCITS ETF CHF 0.33% IE00BDQZN667 AWESGT SW UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select hedged CHF UCITS ETF CHF 0.33% IE00BDQZN774 AWESGS SW UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select hedged EUR UCITS ETF EUR 0.33% IE00BDQZN337 AWESGE SW UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select hedged GBP UCITS ETF GBP 0.33% IE00BDQZN550 AWESGG SW UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select hedged JPY UCITS ETF JPY 0.33% IE00BYVHJM24 AWESGJ SW UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select hedged USD UCITS ETF USD 0.33% IE00BDQZN113 AWESGW SW UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD 0.20% IE00BNC0MH93 EMESG SW UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD 0.20% IE00BNC0MH93 EMMESG IM UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD 0.20% IE00BNC0MH93 AW1J GY UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR 0.15% IE00BNC0M913 EUESG SW UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR 0.15% IE00BNC0M913 EMUESG IM UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR 0.15% IE00BNC0M913 AW1H GY UBS ETF (IE) MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR 0.12% IE00BNC0M681 EESGA SW UBS ETF (IE) MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR 0.12% IE00BNC0M681 EURESG IM UBS ETF (IE) MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF EUR 0.12% IE00BNC0M681 AW1G GY UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY 0.17% IE00BNC0MD55 JPESG SW UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY 0.17% IE00BNC0MD55 JPESG IM UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF JPY 0.17% IE00BNC0MD55 AW1I GY UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD 0.12% IE00BNC0M350 USESGA SW UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD 0.12% IE00BNC0M350 USESGA IM UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF USD 0.12% IE00BNC0M350 AW1F GY

