Uitreiking Cashcow Awards: bent u er ook bij?

Op vrijdag 26 juni (10.00 uur) wordt bekendgemaakt welke vier financials een Cashcow Award hebben verdiend. Wij nodigen u als Cashcow-lezer van harte uit om de uitreiking online bij te wonen.

De Cashcow Awards, een initiatief van Cash magazine, Cashcow.nl en beleggersclub Bull Up, worden dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Uit het jaarlijkse beleggersonderzoek van Cash komen de winnaars tevoorschijn voor één van de vier prijzen: de Publieksprijs, de Innovatieprijs, de ETF-prijs en Beste Vermogensbeheerder 2020. Het onderzoek loopt overigens nog tot en met zaterdag 20 juni 2020 (12.00 uur).

Op 26 juni zal de BeleggersFair Kennis Update worden geopend met de prijsuitreiking van de Cashcow Awards. Vanwege de huidige omstandigheden zal deze historische gebeurtenis online plaatsvinden. Omdat u als Cashcow-lezer mede deel heeft genomen aan dit onderzoek, nodigen wij u van harte uit om de prijsuitreiking mee te beleven vanachter uw beeldscherm. Zo bent u één van de eersten die op de hoogte is van de winnaars.

Klik hier om u in te schrijven voor de uitreiking van de Cashcow Awards

NB: deelnemers aan de BeleggersFair Kennis Update worden al automatisch in de gelegenheid gesteld om de uitreiking online te volgen. Zij hoeven zich niet apart hiervoor in te schrijven.

