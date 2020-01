Uitzieken

Beleggers moeten de markten ‘lekker’ laten uitzieken. Vandaag is het weer raak met lagere koersen. In de premarket staan S&P en Nasdaq op een verlies van ruim 0,7%%. De Dow staat 0,5% lager. In Europa zijn de verliezen nog wat groter: DAX -0,94% en AEX -0,86%. Voor de Dow Jones (28.734,45) ligt op dagbasis de ondergrens op 27.400 (zwak) en op 26.000 (sterk) op weekbasis.

