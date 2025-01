UMG breekt weerstand

UMG verloor donderdag 0,3% op 24,41 euro. YTD laat het een kleine plus zien. Investtech is positief gestemd over het aandeel.

Investtech: “Universal Music Group zit in een stijgende trend die lijkt door te zetten. Bij een neerwaartse reactie is er steun bij de bodem van het trendkanaal. Het aandeel heeft de weerstand bij 24,20 euro opwaarts verbroken. Dit voorspelt een verdere stijging. Bij neerwaartse reacties is er nu steun bij 24,20 euro. Het aandeel is technisch gezien positief voor de middellange termijn.

