UMG koopwaardig

Muziekmaatschappij UMG is YTD al met ruim 11% gestegen. Volgens Investtech ziet het er technisch goed uit voor UMG. Een verdere stijging is waarschijnlijk.

Investtech: “Universal Music Group eindigde maandag 0,5% hoger met een slotnotering van 27,08 euro. Het aandeel is niet hoger gesloten sinds juli 2024. De afgelopen maand is het aandeel 11.3% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

