UMG slaat weer positieve toon aan

Universal Music Group (UMG) eindigde vrijdag 2,5% lager op 24,70 euro. Het aandeel van het muziekbedrijf verloor over het gehele jaar 2,5%. Dat heeft met name maken met een koersval in juli, toen beleggers zeer negatief reageerden op de tweedekwartaalcijfers. Daarna krabbelde UMG weer langzaam op. Investtech is gunstig gestemd over het aandeel en ziet een positieve ontwikkeling voor de middellange termijn.

Investtech: “Universal Music Group laat een sterke ontwikkeling zien binnen een opwaarts trendkanaal. Geeft een positieve koersontwikkeling aan en er ligt steun bij de onderkant van het trendkanaal. Het aandeel heeft de weerstand bij 24.20 euro opwaarts verbroken. Een verdere stijging mag verwacht worden. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een negatief signaal. De RSI-curve laat een stijgende trend zien, dit ondersteunt het positieve trendbeeld. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

Sterke ontwikkeling aandeel UMG

