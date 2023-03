Unibail-Rodamco brokkelt flink af

Het aandeel UNIBAIL-RODAMCO SE Ordinary Shares (URW) viel met zoveel als 7,5% en eindigde op 49,48 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 13 juni 2022, toen de daling 8,1% bedroeg. Het aandeel is hiermee negen van de laatste 12 dagen gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, maar heeft weerstand rond 53,00 euro.”

Let wel, het aandeel is verdwenen uit de AEX.

