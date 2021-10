Unibail Rodamco dipt op weg naar nieuwe hausse

Unibail Rodamco ging hard onderuit na de publicatie van het kwartaalbericht.

De koers daalde met 5,69 euro naar 62,23 euro. Het heeft heel veel weg van een correctie in een opgaande beweging. De daling is al in juni ingezet als een reactie op de stijging die september vorig jaar is begonnen. Rond het huidige niveau ligt een steun. Bij een doorbraak kan de koers dalen tot beneden de 50 euro. Als de markt een bodem heeft begonnen kan aan een haussebeweging worden begonnen van rond de 40 euro.

De bruto-huurinkomsten daalden in de eerste negen maanden van dit jaar met 13,2% tot 1,4 miljard euro door corona. In Europa en het VK wist Unibail in het derde kwartaal 89% van de huren te innen, wat een duidelijke verbetering is ten opzichte van de twee voorgaande kwartalen. Unibail verwacht voor het hele boekjaar een aangepaste terugkerende winst van minimaal 6,75 euro per aandeel.

