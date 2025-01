Unibail-Rodamco doorbreekt weerstand

Na een gematigde koersstijging in 2024 is Unibail-Rodamco ook in 2025 positief van start gegaan. Volgens Investtech is de weerstand bij 76,51 euro doorbroken, wat een koopsignaal heeft gegenereerd.

Investtech: “Unibail-Rodamco sloot vrijdag op 76,80 euro na een zwakke stijging van 1.4%. Het aandeel genereerde een koopsignaal bij de doorbraak van de weerstand bij 76,51 euro in een rechthoek patroon. Een verdere stijging tot 82.68 euro in de loop van vijf maanden is waarschijnlijk”

Verdere stijging Unibail-Rodamco waarschijnlijk

