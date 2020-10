Unibail Rodamco: Geen emissie, dan hogere koers

Eindelijk beginnen de aandeelhouders van Unibail-Rodamco-Westfield zich te roeren. Het verzet tegen de emissie van aandelen groeit.

Léon Bressler en Xavier Niel, die samen een belang hebben van 4,1%, voeren het protest aan tegen de voorgenomen aandelenemissie. Het is een onderdeel van de herstructurering van het bedrijf, naast de verkoop van 4 miljard euro aan vastgoed, beperking van het dividend en minder ontwikkeling van vastgoed.

Volgens de dissidenten begonnen de problemen in 2017 met de aanschaf van het van oorsprong Australische Westfield, waardoor de Europese vastgoedportefeuille werd ‘vervuild’ met winkelcentra in vooral de Verenigde Staten. Bressler en Niel vinden de zogenoemde ‘Reset-strategie’ van URW geen strategie, omdat het bedrijf niet weet welke kant het wil opgaan. Het is een gevangene van de Westfied-acquisitie.

De koers van het aandeel is in de afgelopen 12 maanden met 69% gedaald en in de afgelopen 5 jaar met 83%. Gisteren steeg de koers met 14,1% tot 41,26 euro, vooral door de hoop dat de aandelenemissie zal worden afgeblazen. Echter, bestuur en raad van commissarissen lijken het herstructureringsplan te handhaven.

De bandbreedte op weekbasis ligt op 25/64 euro. De RSI toont een teken van herstel. Nu het aandeel kopen is een timing-gok.

